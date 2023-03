Avellino: tanti rebus dall'infermeria. Quante novità nel girone C Ultime settimane di stagione regolare, quattro turni al termine prima di playoff e playout

Ancora dubbi per Massimo Rastelli verso il derby di Castellammare in cui l'Avellino non potrà contare sicuramente sugli squalificati, Fabio Tito e Sonny D'Angelo. Rientra Federico Casarini nelle dinamiche del centrocampo, ma anche Pasquale Pane, che ha ripreso la preparazione sin dal primo allenamento settimanale e che, quindi, appare pronto al ritorno tra i pali dopo due turni di stop causati dall'infortunio rimediato nel match vinto contro il Giugliano. Marcello Trotta e Simone Benedetti non accelerano al "Partenio-Lombardi": l'attaccante è limitato dall'infrazione allo scafoide e da un problema alla caviglia, mentre per il difensore lo staff tecnico ha confermato riposo e terapie nonostante l'esito negativo dei nuovi esami strumentali al ginocchio, che limita Benedetti dalla gara persa contro il Picerno. Destinati a un nuovo forfeit Ramzi Aya e il lungodegente, Jacopo Dall'Oglio, fermo da inizio 2023.

Delio Rossi a Foggia. Monterosi, -2 in classifica

È un girone C che presenta ancora tante novità nel rush finale della stagione regolare verso i playoff e i playout. Il Foggia punta su Delio Rossi dopo le dimissioni di Mario Somma. I satanelli sono reduci dal ko casalingo contro il Monterosi. Proprio al club laziale è stato inflitto il -2 in classifica dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica. Due punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva: il Monterosi era stato deferito su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022 (clicca qui per il dispositivo). In questo momento non si giocherebbe il playout tra la penultima e la quintultima del girone C (distanza superiore agli 8 punti).