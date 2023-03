Juve Stabia - Avellino, si conferma l'emergenza tra squalifiche e infortuni Cinque biancoverdi ai box e due squalificati tra i biancoverdi

Il derby è sempre più vicino e i tre punti in palio domenica, a partire dalle 17.30, saranno fondamentali nei cammini della Juve Stabia e dell'Avellino. Caduta libera per le vespe, a caccia del rilancio con Novellino dopo un nuovo esordio sulla panchina gialloblé oltremodo negativo. Ricerca dell'equilibrio, invece, mai centrato dai lupi nel corso della stagione, capaci di riscattarsi per poi cadere in sconfitte in serie, di rimergere e di nuovo scivolare nella crisi. Al “Menti” sarà ultima chiamata playoff per le due squadre con Novellino costretto a fare a meno di Pandolfi per tre giornate (sarà a disposizione dello staff tecnico solo per l'ultimo match della stagione regolare) e con l'emergenza tra squalifiche e infortuni per l'Avellino.

Cinque irpini ai box

Il gruppo biancoverde si è allenato nel pomrieggio al "Partenio-Lombardi". Dopo una prima fase di riscaldamento, esercitazioni tattiche specifiche e partitella in famiglia per i lupi. Terapie e differenziato per Sonny D'Angelo. Riposo e terapie per Simone Benedetti, Ramzi Aya (risentimento al ginocchio), Jacopo Dall'Oglio (infortunio al piede) e Marcello Trotta (fastidio alla caviglia e infrazione allo scafoide). D'Angelo e Fabio Tito non saranno a disposizione per la squalifica di un turno (cinque gialli stagionali per il centrocampista, dieci per l'esterno difensivo sinistro).