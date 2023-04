"Con la Juve Stabia un match troppo importante. Non deve mancare il carattere" Il viceallenatore dell'Avellino Dario Rossi ha presentato il match di domani al "Menti"

In vista del match tra Juve Stabia ed Avellino, previsto per domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie C, girone C, il vice allenatore Dario Rossi è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla partita contro la Juve Stabia: “Arriviamo a questa gara consapevoli della sua importanza. Innanzitutto perchè è un derby sentito dalla città e dalla tifoseria e per il peso dei punti in palio. Dobbiamo essere coscienti di tutto questo. Non possiamo mancare assolutamente sotto l’aspetto caratteriale, è una partita che richiede attenzione, sacrificio e spirito di appartenenza”.

Sulla condizione degli acciaccati: “Non abbiamo recuperato nessuno. Abbiamo perso Tito e D’Angelo per squalifica e rientra Casarini. Qualcun’altro purtroppo è acciaccato ma in questo momento anche chi può garantire cinque o dieci minuti del suo contributo è fondamentale perchè la posta in palio è alta e dobbiamo esserne consapevoli”.

Sugli errori difensivi: “In questo momento quello che risalta maggiormente all’occhio è il non rimediare all’errore del compagno. Gli sbagli ci sono stati e ci saranno sempre ma nel momento in cui uno riesce a rimediare diventa meno evidente e, soprattutto, il risultato condiziona anche il giudizio. Abbiamo le possibilità e le potenzialità di ritornare quelli di prima. Dobbiamo credere di più in noi stessi, credere nella possibilità di poter fare ancora qualcosa di importante”.