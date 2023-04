Juve Stabia - Avellino 2-1: tabellino e voti dei lupi, tegola Russo per Rastelli Rastelli perde Russo: infortunio al ginocchio per l'esterno offensivo biancoverde

L'Avellino rimedia la quattordicesima sconfitta in campionato. Ai lupi non basta il gol di Ricciardi per strappare il pari. A pochi secondi dal termine dei cinque minuti di recupero arriva la bellissima rete di D'Agostino, che regala alle vespe il gol vittoria e il rilancio playoff. Per gli irpini è sempre più difficile il rientro nella zona che vale gli spareggi promozione. Nei minuti iniziali del derby ulteriore tegola per Rastelli, costretto a sostituire Russo per un infortunio al ginocchio e si teme un lungo stop per l'esterno offensivo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Juve Stabia - Avellino 2-1

MarcatorI: 34' pt Berardocco (J), 35' st Ricciardi (A), 49' st D'Agostino (J)

J. Stabia (3-5-2): Barosi; Caldore, Altobelli, Cinaglia; Maggioni (1' st Peluso; 10' st Carbone), Berardocco, Scaccabarozzi, Dell'Orfanello, Mignanelli; Zigoni (24' st Rosa), Bentivegna (34' st D'Agostino). All. Novellino. A disp. D. Russo, Gerbo, Maselli, Ricci, Silipo, Moreschini, Picardi, Vimercati, Volpe.

Avellino (4-3-3): Pane 5,5; Rizzo 5,5 (31' st Ricciardi 6,5), Moretti 6, Auriletto 5, Sottini 5,5; Matera 6, Casarini 5, Maisto 5 (31' st Gambale sv); R. Russo sv (4' pt Tounkara 4,5; 18' st Kanoute 5), Marconi 5,5, Di Gaudio 6. All. Rastelli 5. A disp. Marcone, Pedro Nkosi, Garetto, Fusco, Perrone.

Arbitro: Giordano

Ammoniti: Mignanelli (J), Tounkara (A), Maggioni (J), Peluso (J)

Angoli: 4-2

Recupero: 4' pt, 5' st