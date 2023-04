Juve Stabia - Avellino 2-1, Ricciardi: "Niente alibi, testa alle ultime gare" "Tante assenze e giocatori in campo non al cento per cento. Ce l'abbiamo messa tutta"

L'Avellino va ko nel derby contro la Juve Stabia. Gli irpini vengono sconfitti dalle vespe con un gol in pieno recupero. La formazione di Novellino, si era portata avanti con il gol di Berardocco, ma nella ripresa è stato Ricciardi a ritrovare la parità. Al 94' arriva la beffa per i lupi con il gol realizzato da D'Agostino.

L'esterno difensivo: "Delusi e arrabbiati"

"Non abbiamo scusanti, anche se ci sono stati tanti indisponibili. - ha spiegato Manuel Ricciardi nel post-gara - C'erano ragazzi in campo non al cento per cento che sono scesi ugualmente in campo. Inoltre, la fortuna non è stata dalla nostra parte. Ma ripeto, non ci sono alibi. L'unico obiettivo era portare i tre punti a casa e non ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo messa tutta, siamo delusi e arrabbiati”.

Ora un nuovo derby, sabato sarà sfida con la Turris

"Noi pensiamo solo a lavorare. - ha aggiunto l'esterno difensivo - Ci aspettano le ultime tre gare, in cui dobbiamo conqusitare quanti più punti possibili per centrare la qualificazione ai playoff”.