Juve Stabia - Avellino 2-1, Rossi: "Tanto rammarico, settimana difficile" Il vice allenatore biancoverde: "C'era rigore su Maisto. Russo? Non lo avremo a disposizione"

L'Avellino perde il derby contro la Juve Stabia. La gara, valida per la trentacinquesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-1. Al gol di Berardocco ha risposto Ricciardi, ma D'Agostino mette un'ipoteca sulla vittoria al 93'. I biancoverdi sono tredicesimi con 43 punti e con il Giugliano e il Latina. All'orizzonte c'è un altro derby, quello contro la Turris. Sabato, al "Partenio-Lombardi", sarà calcio d'inizio alle 17:30.

Il vice allenatore biancoverde: "È stata una beffa"

"Alla loro prima occasione abbiamo subito il gol, poi siamo stati bravi a recuperare la gara. - ha spiegato il vice allenatore dell'Avellino, Dario Rossi, nel post-gara - Infine, la beffa non ci voleva. C'è rammarico perché la squadra, con tutte le difficoltà della settimana, ce l'ha messa tutta. Playoff? Viviamo di partita in partita, ora dobbiamo raccogliere quanti più punti possibili. Peccato per l'infortunio di Russo. Non so l'esito degli esami, ma penso che non lo avremo a disposizione. Inoltre, tornando alla gara, anche gli episodi non sono girati a nostro favore. C'era un rigore su Maisto".