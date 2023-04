Juve Stabia - Avellino 2-1, Sottini: "Sfortunati nel subire il gol finale" Le parole del difensore biancoverde al termine del match contro le vespe al "Menti"

Per l'Avellino è notte fonda. La formazione allenata da Rastelli è andata ko nel derby contro la Juve Stabia: al "Romeo Menti", la gara è terminata con il risultato finale di 2-1. Gli irpini, che avevano trovato il pareggio con il gol di Ricciardi in risposta a Berardocco, sono stati beffati nel recupero da un eurogol di D'Agostino.

AI biancoverdi manca la vittoria da tre giornate e la qualificazione ai playoff si complica. "Noi pensiamo a fare più punti possibili in queste ultime tre gare che ci restano da giocare - ha spiegato il difensore biancoverde, Edoardo Sottini, in campo dal primo minuto nel derby - Oggi mancava Tito e il mister mi ha schierato al suo posto. Ho avuto sensazioni positive. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo dominato. Dopo il pareggio potevamo spingere di più, poi siamo stati sfortunati a prendere quel gol. Siamo tutti molto arrabbiati e per noi deve essere uno stimolo in questo finale di campionato".