Juve Stabia - Avellino 2-1, Novellino: "Era prezioso vincere per tifosi e club" Le parole dell'allenatore delle vespe, irpino ed ex, dopo la vittoria contro i biancoverdi

La Juve Stabia torna a vincere e lo fa contro l'Avellino. Il derby, andato in scena al "Romeo Menti", è terminato con il risultato finale di 2-1. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con un gol di Berardocco, ma Ricciardi nella ripresa pareggia i conti. Le vespe, però, conquistano la vittoria in extremis grazie a un eurogol di D'Agostino. Per Walter Novellino, irpino ed ex, si tratta della prima vittoria da quando è tornato sulla panchina della Juve Stabia dopo l'esordio oltremodo negativo a Potenza.

"La società ha fatto tanti sacrifici"

"Noi temevamo l'Avellino, si tratta di una squadra che ha giocatori importanti. - ha spiegato Novellino nel post-gara - Alla lunga credo che noi meritavamo qualcosa, ma devo dire che per noi era importante fare risultato per la nostra gente e per la società, che ha fatto grandi sacrifici. Siamo salvi e questo è l'importante".

Irpino ed ex

"Io sono di Avellino, è una squadra che se centra i playoff darà fastidio a tutti. Chiaro che in questo momento si pensa subito alla prossima gara. I playoff sono un campionato a parte".