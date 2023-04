Avellino: subito un altro derby, ora la Turris al "Partenio-Lombardi" Due ex e un calciatore in prestito ai corallini: match in programma sabato (ore 17.30)

Il destro a giro di Giuseppe D'Agostino fa cadere l'Avellino per la quattordicesima volta in campionato. Finale di 2-1 al "Menti" con la Juve Stabia vincente sui lupi quando ormai sembrava profilarsi il pari nel derby. Ora i biancoverdi occupano l'undicesima posizione, condivisa con il Latina e il Giugliano a quota 43, a -1 proprio dalla Juve Stabia, decima e nell'ultima casella utile per gli spareggi promozione.

Sabato (ore 17.30) il terzultimo atto nella stagione regolare

Ancora tutto aperto in chiave playoff, ma con un solo punto nelle ultime 3 gare all'Avellino toccherà centrare un trittico perfetto per allungare la stagione. E si ripartirà da un altro derby: sabato con calcio d'inizio alle 17.30 al "Partenio-Lombardi" la squadra di Rastelli ospiterà la Turris, reduce dal ko con la Fidelis Andria e che punta alla salvezza diretta. Sarà sfida contro gli ex, Riccardo Maniero e Mirko Miceli, e Daniele Franco, girato in prestito dall'Avellino ai corallini nella sessione invernale di calciomercato.