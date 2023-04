Avellino, ripresa con la tegola Russo: per lui stagione finita Altre 5 pedine ancora ferme ai box

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio presso lo stadio Partenio – Lombardi. Seduta di scarico per chi è sceso in campo contro la Juve Stabia mentre tutti gli alti hanno lavorato con esercitazioni e partitelle a pressione.

Raffaele Russo, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro avuto in Juve Stabia – Avellino, in mattinata ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.

Simone Benedetti ha continuato riposo e terapie.

Davide Mazzocco si è sottoposto a terapie per l’affaticamento all’adduttore della coscia sinistra.

Ramzi Aya ha continuato il programma di terapie dopo il risentimento al ginocchio.

Jacopo Dall’Oglio ha continuato il percorso di recupero per smaltire l’infortunio al piede.

Marcello Trotta ha continuato terapie per smaltire il fastidio alla caviglia e l’infrazione allo scafoide.