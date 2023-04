Avellino, ripresa con il morale a terra e quattro assenti Domenica si va al Degli Ulivi di Andria in cerca della matematica salvezza

A 180 minuti dalla fine della stagione regolare ancora tutto in ballo per le squadre campane di serie C.

A cominciare dall'Avellino che deve ancora conquistare un punto per dirsi aritmeticamente salvo ma che in cuor suo spera ancora in un posticino playoff.

La sconfitta di sabato contro la Turris, la 15esima in campionato, restituisce però un ambiente in grande difficoltà, sembra ormai inevitabile una rifondazione il prossimo anno.

Intanto però la squadra si lecca le ferite e si è ritrovata oggi pomeriggio al Partenio-Lombardi per la ripresa della preparazione in vista della trasferta di domenica al "Degli Ulivi" contro la fidelis Andria

I biancoverdi hanno lavorato in esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia

Diego Gambale era assente per un lutto in famiglia.

Simone Benedetti ha continuato il programma di recupero per il trauma al ginocchio subito in Avellino – Picerno.

Ramzi Aya ha continuato il programma di recupero per il risentimento al ginocchio.

Marcello Trotta ha continuato il programma di recupero per smaltire gli infortuni allo scafoide ed il fastidio alla caviglia.