Avellino, Casarini salta l'Andria. Ammenda di 500 euro Il centrocampista tornerà disponibile per l'ultima giornata contro il MOnterosi

Come era ampiamente prevedibile è arrivata la giornata di squalifica per Federico Casarini. Il centrocampista biancoverde salterà il match al "Degli Ulivi" contro la Fidelis Andria in programma domenica alle 17.30 in virtù dell’espulsione rimediata sabato contro la Turris al Partenio. Il giudice sportivo ha comminato anche un'ammenda di 500 euro alla società irpina.