L'arbitro di Fidelis Andria - Avellino: ben 7 precedenti con i lupi Dalla gara playoff 2022 al via del torneo a Pescara con gli irpini

Fidelis Andria - Avellino, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie C (girone C), in programma domenica (ore 17.30) al "degli Ulivi", sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti, Giuseppe Trischitta della sezione di Messina e Michele Decorato della sezione di Cosenza, con Daniele Virgilio della sezione di Trapani quarto ufficiale.

Ha diretto l'andata della finale di Coppa Italia di Serie C

Tremolada ha arbitrato 17 gare in stagione (2 del girone A, 3 del girone B, 8 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, l'andata della finale tra la Juventus Next Gen e il Vicenza, e 3 di Primavera 2). Il campionato dell'Avellino si è aperto proprio con il fischietto brianzolo nella trasferta di Pescara, nel primo dei quindici ko rimediati dai biancoverdi fin qui nel girone C (1-0). Tremolada ha arbitrato anche Fidelis Andria - Viterbese nel corso di questo torneo (1-1).

Tutte le gare con il monzese

Sarà l'ottava gara con Tremolada arbitro. L'Avellino è la squadra più diretta dal monzese in carriera: bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte per i lupi.

Serie C 2019/2020: Picerno-Avellino 2-3 (15/9/2019)

Serie C 2019/2020: Teramo-Avellino 1-0 (19/1/2020)

Serie C 2021/2022: Avellino-Catanzaro 0-0 (30/9/2021)

Serie C 2021/2022: Potenza-Avellino 1-3 (30/1/2022)

Serie C 2021/2022: Avellino-Palermo 1-2 (13/3/2022)

Playoff C 2022: Avellino-Foggia 1-2 (4/5/2022, in foto)

Serie C 2022/2023: Pescara-Avellino 1-0 (4/9/2022)

Le decisioni del giudice sportivo

È arrivata la conferma della squalifica rimediato da Federico Casarini per una gara effettiva per doppia ammonizione. Massimo Rastelli non potrà contare sul centrocampista nella trasferta di Andria. Cinquecento euro di ammenda per l'Avellino, trecento euro per la prossima avversaria degli irpini.

Ammenda di 500 euro - Avellino "per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato: 1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari; 2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria; 3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".

Ammenda di 300 euro - Fidelis Andria "per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 1 - nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati; 2 - nell’avere aperto l'idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all'interno di esso ed aperto il rubinetto dell'acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".