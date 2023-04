Fidelis Andria - Avellino: novità per Trotta, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Altre due pedine ai box, domenica (ore 17.30) la sfida contro i pugliesi al "degli Ulivi"

Marcello Trotta ha svolto lavoro differenziato: è la novità dall'allenamento pomeridiano in casa Avellino. La settimana di preparazione alla sfida contro la Fidelis Andria, in programma domenica (ore 17.30) al "degli Ulivi", si era aperta con l'attaccante ai box per superare gli infortuni allo scafoide e alla caviglia. Trotta sembra riavvicinarsi alla condizione utile per tornare in gruppo, ma occorre lo sprint nelle prossime sedute.

Due pedine ai box

Ancora recupero per Ramzi Aya e Simone Benedetti, mentre Diego Gambale è in permesso per un lutto in famiglia. Nella sessione pomeridiana lavoro con tattica e partitelle a pressione, poi palestra per i lupi. L'Avellino non avrà tifosi al seguito nella trasferta di Andria: la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha reso noto il divieto di vendita dei biglietti per i supporter irpini.