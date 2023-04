Avellino: un difensore punta allo sprint, la prospettiva verso Andria Domenica (ore 17.30) la gara al "degli Ulivi": il penultimo atto in regular season

Domenica alle 17.30: giorno e orario del penultimo turno del girone C di Serie C. Tutte le gare in contemporanea nell'evoluzione del finale di stagione regolare con 18 squadre ancora alla ricerca di obiettivi o posizioni nel raggruppamento e verso la post-season: l'Avellino sarà ospite della Fidelis Andria e vivrà la trasferta al "degli Ulivi" senza tifosi al seguito. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha reso noto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Avellino.

Benedetti e Trotta: obiettivo ritorno in gruppo

Dal campo l'ultimo allenamento ha presentato la conferma del programma di recupero per Ramzi Aya e Simone Benedetti, ma l'ex Feralpisalò cerca lo sprint per il ritorno in gruppo. Benedetti è fuori dal match perso con il Picerno in cui rimediò il trauma al ginocchio sinistro, che ha costretto il difensore a saltare le ultime tre sfide di campionato. Anche Marcello Trotta punta all'accelerazione: l'attaccante ha svolto lavoro differenziato e vale come un segnale rispetto al primo allenamento settimanale in cui risultava ancora ai box. Nelle prossime ore rientrerà Diego Gambale, in permesso nei giorni scorsi per un lutto familiare.

Le ultime due sfide della stagione regolare

L'Avellino vuole chiudere al meglio la regular season centrando subito il passo salvezza (la conferma in Serie C evitando i playout non è ancora certezza per i lupi) e provando poi a piazzare il colpo playoff nell'ultimo atto contro il Monterosi Tuscia tra le mura amiche. Massimo Rastelli non potrà contare su Federico Casarini, squalificato per un turno: al "degli Ulivi" uno tra Jacopo Dall'Oglio e Davide Mazzocco sostituirà l'ex Alessandria.