Avellino: un attaccante in dubbio per Andria. Nei precedenti spicca Biancolino Benedetti e Trotta cercano lo sprint per tornare in gruppo verso la sfida in programma domenica

Da una parte Simone Benedetti e Marcello Trotta da lavoro differenziato e, quindi, a caccia dell'ultimo step per tornare in gruppo e a disposizione per la prossima gara di campionato, dall'altra lo stop di Mamadou Kanoute. L'attaccante è rimasto a riposo per un risentimento al ginocchio ed è in dubbio verso la gara con la Fidelis Andria. Si inserisce un ulteriore rebus nelle scelte di Massimo Rastelli per la trasferta al "degli Ulivi" con l'Avellino chiamato al passo salvezza, non ancora certificata dai numeri, e al doppio successo per pensare di rientrare davvero in zona playoff e allungare il cammino stagionale negli spareggi promozione. Il tecnico ha ritrovato Diego Gambale, in gruppo ieri dopo le ore di permesso per un lutto familiare. Ramzi Aya resta ai box e segue il programma di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro.

Decisivo nell'unico successo al "degli Ulivi". Nel 2001 segnò contro i lupi

In casa Fidelis c'è l'obiettivo di strappare il pass per i playout e di evitare, quindi, la retrocessione diretta in Serie D. Il club biancazzurro ha ricordato sui canali ufficiali social i precedenti tra le due squadre, 5 gare giocate al "degli Ulivi" e una al "San Nicola" di Bari. tra Serie B e Serie C. Nei tabellini spicca Raffaele Biancolino: l'attuale allenatore della Primavera 3 dell'Avellino, protagonista in 4 promozioni dei lupi in Serie B, fu decisivo nel 2012 per l'unica vittoria dei biancoverdi ad Andria e segnò contro l'Avellino in maglia Fidelis nel 2001: rispose all'iniziale vantaggio realizzato dalla squadra irpina con Giuseppe Mascara.

Serie B 10/9/1995: F. Andria - Avellino 3-1

26’ aut. Monari (F), 48’ rig. Masolini (F), rig. 80’ Luiso (A), 92’ Ianuale (F)

Serie C1 2/2/1997: F. Andria - Avellino 3-1 (giocata a Bari)

15', 77' Lemme (F), 59' rig. D'Ainzara (A), 64' Olive (F)

Serie C1 19/12/1999: F. Andria - Avellino 2-1

30' Spinelli (F), 81' Pizzulli (F), 91' Zirafa

Serie C1 28/1/2001: F. Andria - Avellino 1-1

7' Mascara (A), 70' Biancolino (F)

Prima Divisione 9/12/2012: Andria BAT - Avellino 0-2

19', 48' Biancolino (A)

Serie C 17/10/2021: F. Andria - Avellino 1-1

62' rig. De Francesco (A), 64' rig. Benvenga (F)