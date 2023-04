L'arbitro di Avellino-Monterosi: ecco il fischietto dell'ultimo turno Serie C: le designazioni per il 38° e ultimo turno della stagione regolare nel girone C

Avellino-Monterosi, valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato agli assistenti, Davide Fedele della sezione di Lecce e Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata, con Gabriele Totaro della sezione di Lecce quarto ufficiale.

Mastrodomenico per la prima volta al "Partenio-Lombardi"

Mastrodomenico ha arbitrato 24 gare in stagione (5 del girone A, 3 del girone B, 3 del girone C, 3 di Primavera 1, 6 di Primavera 2, una della Coppa Italia Primavera, una del campionato Under 18 e due tra nazionali Under 18: nessun precedente con gli irpini per il fischietto di Matera, mentre ha già diretto un match dei laziali (Monterosi-Nocerina 3-1 in Serie D 2020/2021).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Avellino - Monterosi: Mastrodomenico

Crotone - Giugliano: Gianquinto

Foggia - Turris: Centi

J. Stabia - A. Cerignola: Gemelli

Latina - F. Andria: Bonacina

Monopoli - Gelbison: Rinaldi

Picerno - Pescara: Catanoso

Potenza - Catanzaro: D'Eusanio

Taranto - Messina: De Angeli

Viterbese - V. Francavilla: Tremolada