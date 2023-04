Avellino-Monterosi: due pedine ai box per i biancoverdi Domenica (ore 17.30) l'epilogo della stagione regolare per i biancoverdi

L'ultima settimana di campionato, ma anche la prospettiva playoff o quella playout: tutto in gioco per l'Avellino che domenica ospiterà il Monterosi Tuscia al Partenio-Lombardi. I biancoverdi sono reduci dal terzo ko di fila, il quarto nelle ultime cinque gare: una crisi che ha aperto da mesi alla discussione interna, che resta sottotraccia con il tecnico, Massimo Rastelli, e il direttore sportivo, Enzo De Vito, dal futuro che appare lontano dal club irpino nel prossimo futuro.

L'ambiente appare frastornato verso l'epilogo di un girone di ritorno da soli 19 punti conquistati e con l'incertezza del risultato finale. La società punta sui prezzi speciali per i biglietti dell'ultimo match di campionato per avere la spinta massima del pubblico. Rastelli non potrà contare su Sonny D'Angelo, squalificato per un turno dopo il rosso rimediato contro la Fidelis Andria. Il Monterosi si presenterà in Irpinia senza Emmanuel Mbende e Francesco Verde.

Si conferma lo stop per Aya e Kanoute

Nell'allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" Rastelli non ha potuto contare su Mamadou Kanoute, a riposo per il risentimento al ginocchio, e su Ramzi Aya, che resta lungodegente, con lo stesso problema che ferma il senegalese. Classico lavoro di ripresa, diviso tra forza ed esercitazioni specifiche, per il gruppo.