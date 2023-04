Avellino: ecco le novità dal "Partenio-Lombardi" verso la gara con il Monterosi Domenica (ore 17.30) l'ultimo turno della stagione regolare per il girone C di Serie C

Seduta mattutina di allenamento per l'Avellino al "Partenio-Lombardi": Ramzi Aya e Mamadou Kanoute sembrano destinati all'indisponibilità anche per l'ultimo match della stagione regolare, in programma domenica (ore 17.30) quando i lupi ospiteranno il Monterosi Tuscia. Programma di recupero per il difensore, che resta lungodegente a causa del risentimento al ginocchio, problema simile a quello che ha determinato lo stop di Kanoute, a riposo e che si è sottoposto a terapie.

L'allenamento mattutino per i biancoverdi

Il gruppo si è ritrovato in mattinata calcando prima il sintetico del "Partenio-Lombardi" per esercitazioni tattiche e partitelle a pressione e poi ha completato la seduta con lavoro di forza in palestra.