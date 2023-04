Avellino senza 4 pedine: bivio tra l'ultima gara o una nuova prospettiva Tutto in gioco negli ultimi 90 minuti della stagione regolare per la squadra biancoverde

Si accelera verso l'ultimo turno di campionato. Domenica (ore 17.30) l'Avellino ospiterà il Monterosi Tuscia al "Partenio-Lombardi" con la gara che si presenterà come un bivio per diversi aspetti. Da una parte l'indirizzo finale della stagione, vissuta in completa altalena di risultati, ora con la piena crisi tecnica, conclamata ad Andria, con la possibilità di salvezza diretta, ma anche con la prospettiva nuova, di playoff nel caso migliore e difficile, di playout, nel caso peggiore e che resta difficile in termini di probabilità. Dall'altra c'è il discorso futuro legato alle figure di allenatore e direttore sportivo con la discussione interna sottotraccia.

Contro il Monterosi senza D'Angelo, Aya, Kanoute e Russo

Per l'ultimo appuntamento in regular season non ci saranno Sonny D'Angelo, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata ad Andria, e gli infortunati, Mamadou Kanoute, ancora a riposo e da terapie per il risentimento al ginocchio, e Ramzi Aya, sempre costretto al programma di recupero per lo stesso problema dell'attaccante. A questi si aggiunge, ovviamente, Raffaele Russo, che in avvio di settimana si è operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e da stagione finita sin dai minuti successivi della sfida persa a Castellammare di Stabia.

Casarini in mediana, Trotta jolly

Per l'ultimo match della stagione regolare l'Avellino ha lanciato l'iniziativa dei prezzi speciali per i biglietti. Dal campo Massimo Rastelli ritrova Federico Casarini dopo aver scontato il turno di squalifica. Nell'evoluzione tattica del reparto offensivo tanto passerà per l'impiego e il minutaggio di Marcello Trotta, in campo solo dal 75' al "degli Ulivi".