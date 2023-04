Avellino-Monterosi: due biancoverdi sempre ai box, le ultime Domenica (ore 17.30) la squadra irpina ospiterà i laziali al "Partenio-Lombardi"

Non cambia il dettaglio relativo agli infortuni in casa Avellino. Ramzi Aya e Mamadou Kanoute hanno proseguito nei rispettivi programmi di recupero dall'infortunio, dal risentimento al ginocchio. Appare sempre più certa l'indisponibilità del difensore e dell'attaccante per l'ultima gara della stagione regolare. Massimo Rastelli non potrà contare sullo squalificato, Sonny D'Angelo, e su Raffaele Russo, sicuro assente e che ha appena iniziato la fase riabilitativa dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore con l'intervento perfettamente riuscito lunedì scorso.

Allenamento pomeridiano

Il gruppo biancoverde ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento al "Partenio-Lombardi". I lupi sono scesi in campo, sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, lavorando con esercitazioni tattiche a pressione, sviluppi offensivi e meccanismi difensivi. Con una partitella a tema si è chiusa la sessione a 3 giorni dal match casalingo con il Monterosi (domenica ore 17.30).