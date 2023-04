Avellino salvo, ma con un dubbio: c'è ancora lo spettro playout? Giudizi extracampo possono rivoluzionare ulteriormente la classifica, ma...

Sconfitto dal Monterosi Tuscia (0-2), ma salvo in virtù dei risultati che sono arrivati dagli altri campi: così l'Avellino ha salutato il "Partenio-Lombardi" nell'indifferenza del tifo per una stagione anonima, chiusa nel peggiore dei modi. La società biancoverde ha annunciato il silenzio stampa e "la sospensione momentanea dell'attività agonistica", che riprenderà nella giornata di mercoledì 3 maggio, anche perché non aleggia più lo spettro playout, nemmeno con la rivoluzione in classifica per i verdetti sulle penalizzazioni di Monterosi e Viterbese.

Attesa per i giudizi sui ricorsi di Monterosi e Viterbese

Mercoledì la Corte d'Appello Federale si esprimerà sul ricorso presentato dal Monterosi sul -2 (in caso di mancato accoglimento il club laziale potrà rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI). Per venerdì è attesa, invece, la sentenza del Collegio CONI per il ricorso formulato dalla Viterbese (anche in questo caso per il -2 in classifica). Ma questi aspetti non riguardano l'Avellino, che è salvo in virtù degli incroci di risultati e di possibili classifiche avulse.