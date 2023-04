Avellino: le decisioni del giudice sportivo per l'epilogo stagionale Domenica scorsa l'ultimo turno di campionato nel girone C di Serie C

Il giudice sportivo sostituto della Lega Pro, Cosimo Taiuti, ha definito le ultime decisioni per la stagione regolare della Serie C 2022/2023. Ammenda di 250 euro all'Avellino e squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quinto giallo in campionato) per Agostino Rizzo. Ingresso nella lista dei calciatori in diffida (quarta ammonizione) per Simone Benedetti e Mamadou Tounkara e terzo giallo per il tecnico, Massimo Rastelli.

Ammenda

250 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)".