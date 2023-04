Avellino: una settimana e si torna al "Partenio-Lombardi", lo scenario In Serie C sulla post season si conferma il rebus ricorsi

Tanto da dire, ma sottotraccia, perché l'Avellino ha preferito il silenzio nell'immediato post-gara del match perso contro il Monterosi Tuscia, che ha decretato il sipario sulla stagione degli irpini già ad aprile. Si è aperta una lunghissima fase di discussione interna: solo mercoledì prossimo sarà ripresa l'attività agonistica da parte dei tesserati biancoverdi, tenuti a raggiungere il “Partenio-Lombardi” per allenarsi nonostante l'assenza di impegni ufficiali. Il periodo fino al 3 maggio è stato indicato dal club come l'occasione per cominciare in serenità a fare le giuste riflessioni in virtù della futura programmazione.

Salvini da ds a dg nell'avventura a Siena

È spuntato già il profilo di Ernesto Salvini, che appare in pole per la carica di direttore generale, una figura nuova nell'organigramma societario. Il dirigente di Anzio, è attualmente il dg del Siena con Massimo Tarantino direttore sportivo. Salvini era in precedenza il ds del club toscano prima di cambiare ruolo con l'arrivo del palermitano. Contratto in scadenza per il direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, accordo fino al 2024 per Massimo Rastelli con prolungamento 2025 in caso di esonero: aspetto che rende complicata la situazione nella soluzione di divorzio dopo 7 mesi e un'annata terminata con la sola salvezza all'ultima giornata.

Attesa in terza serie per la post season

In Serie C è attesa per l'ulteriore decisione su playoff e playout pronti allo slittamento a causa dei ricorsi presenti nei vari gironi. Una fase di stand-by che coinvolge la Juve Stabia per gli spareggi promozione e la Gelbison per quelli salvezza.