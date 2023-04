Ricorsi serie C, per la Viterbese si discute il 10 maggio. Imolese: -4 Ma il club presenterà ricorso. Rischio slittamento anche dei playout

Il CONI ha comunicato la data per la discussione del ricorso presentato dalla Viterbese presso il Collegio di Garanzia in merito alla penalizzazione di due punti comminatagli dalla Corte Federale. La Presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri, ha fissato per il 10 maggio (a partire dalle ore 15.00) la data della prossima sessione di udienze a Sezioni Unite.

Intanto regna sempre più il caos in terza serie. Imolese penalizzata di 4 punti e retrocessa direttamente in D ma il club è pronto a dare battaglia. In una nota spiega di essersi "già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play-out”