Serie C: slittano i playoff, ma cambiano anche i playout. Le ultime La Triestina: "Non accetteremo miseri gossip nati da chiacchiericcio social"

La Lega Pro ha reso noto l'aggiornamento del calendario dei playoff 2023. Gli spareggi promozione inizieranno il prossimo 11 maggio e la Juve Stabia sarà l'unica squadra protagonista sin dal primo turno. Resta l'interrogativo sul Siena per i playoff (confermato il -2 in classifica per i toscani, ma c'è un ulteriore deferimento con l'udienza al Tribunale Federale Nazionale fissata per il giorno 8), ma il punto di domanda vale anche per i playout, confermati per il 6 (gara d'andata) e il 13 maggio (gara di ritorno).

Ricorso per l'Imolese, ma non solo

Nelle scorse ore è volato via uno spareggio salvezza nel girone B. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto il -4 in classifica all'Imolese, che ha determinato la retrocessione diretta della squadra romagnola in Serie D e la salvezza della Vis Pesaro (margine superiore agli 8 punti e annullamento del playout). "Alla notifica della pena afflittiva di 4 punti di penalizzazione da parte del TFN, la società Imolese Calcio 1919 comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa", ha chiarito il club dopo la sentenza.

Nel girone C c'è, invece, la Viterbese che attende l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con l'udienza fissata per il 10 maggio. Inoltre, sulla presunta lente di ingrandimento posta sul match Pergolettese-Triestina, gara dell'ultima giornata del girone A, vinta dai giuliani che hanno evitato in extremis la retrocessione diretta in Serie D e che affronteranno il Sangiuliano nei playout, la squadra del presidente Simone Giacomini ha pubblicato due lettere sui canali ufficiali social con la firma del massimo dirigente.

I comunicati della Triestina

"La Triestina calcio e il suo Presidente Simone Giacomini hanno incaricato i propri legali affinché venga tutelata l’immagine della squadra in merito agli ultimi rumors e soprattutto venga tutelato chi ci mette la faccia e il cuore in modo onesto e pulito. Non accetteremo miseri gossip nati da un chiacchiericcio social di ‘terze persone’ e non da carte provenienti dalla Procura alla società medesima cosa che non è accaduta in quanto nessuno, da parte della Procura, ha fornito alcun documento ai nostri legali. In nome del buon diritto e sicuri di operare senza paura, da questo momento ci tuteleremo ovunque contro chiunque per salvaguardare la nostra dignità e il nostro operato sportivo. Forza Unione. Ci vediamo il 6 maggio allo stadio. Uniti per l’Unione ora più che mai".

"Siamo scioccati e senza parole nel leggere la notizia relativa a una presunta indagine per illecito sportivo. Siamo estranei completamente a qualsiasi azione che possa aver interferito con il risultato in campo. Fa rabbia e fa male leggere rumors che non hanno alcun fondamento e, chiariamo, nessuno della società è stato convocato. Queste notizie fanno spegnere il sorriso di chi lavora per mantenere vivo lo spirito pulito del calcio, della Triestina e delle brave persone che vi lavorano dai magazzinieri ai calciatori. E soprattutto vogliamo rasserenare i nostri tifosi che ci hanno seguito con sacrifici ovunque. Aspettiamo l’evolversi degli eventi come spettatori inconsapevoli. Non ho altro da aggiungere se non l’amarezza e la delusione relative a questa situazione. Ribadisco però che siamo forti, che non ci faremo destabilizzare consapevoli della nostra totale trasparenza e del cuore che abbiamo speso e spenderemo per la squadra. Siamo pronti a collaborare, se venissimo chiamati con la massima onestà, trasparenza e con il cuore oggi pieno di rabbia".

La situazione in Serie C

Girone A

Promossa: Feralpisalò

Playoff: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Vicenza (vincitrice Coppa Italia)

Prima fase playoff: Padova-Pergolettese, V. Verona-Novara, Renate-Arzignano

Playout: Mantova-Albinoleffe, Sangiuliano-Triestina

Retrocessa: Piacenza

Girone B

Promossa: Reggiana

Playoff: Cesena, V. Entella, Carrarese

Prima fase playoff: Gubbio-Rimini, Pontedera-Siena, Ancona-Lucchese

Playout: Alessandria-S. Donato

Retrocesse: A. Montevarchi, Imolese