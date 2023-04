Avellino: Russo è già al lavoro, video social per l'esterno offensivo L'attaccante partenopeo riparte con forza dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore

Raffaele Russo è stata la vera nota lieta della stagione dell'Avellino, ricca di interrogativi e priva di sussulti con un'annata terminata con la semplice salvezza diretta, arrivata anche grazie ai risultati dagli altri campi nell'ultima giornata di campionato. Arrivato in Irpinia nella scorsa estate, l'esterno offensivo partenopeo è stato il più continuo in termini di rendimento e crescita sia nella breve gestione tecnica di Roberto Taurino che in quella di Massimo Rastelli.

Il 2 aprile scorso la lesione del legamento crociato anteriore

Il percorso di Russo ha trovato lo stop lo scorso 2 aprile quando nei primi secondi della sfida persa dai lupi a Castellammare contro la Juve Stabia ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore, che l'ha costretto all'operazione, perfettamente riuscita 12 giorni fa alla Clinica Villa Stuart. L'attaccante biancoverde ha iniziato la fase riabiliativa e sui social, nelle scorse ore, ha pubblicato un video in cui evidenzia i primi sforzi per accelerare nel recupero, che sarà lungo. Russo lancia l'ulteriore segnale di carica verso il 2023/2024. I compagni di squadra si ritroveranno, invece, nella giornata di mercoledì al "Partenio-Lombardi" per la ripresa della preparazione.