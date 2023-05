Avellino: si riparte senza il direttore sportivo De Vito Il ritorno dei tesserati biancoverdi dopo 10 giorni di sospensione dell'attività agonistica

Il rientro al "Partenio-Lombardi" per i tesserati biancoverdi è ormai dietro l'angolo. Si conferma quanto definito subito dopo il ko dell'Avellino con il Monterosi Tuscia con "la sospensione momentanea dell'attività agonistica" fino al 3 maggio. Lo staff tecnico e i calciatori si ritroveranno nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari per riprendere la preparazione nonostante l'assenza di impegni ufficiali fino ad agosto prossimo. L'ingresso di Ernesto Salvini con il ruolo di direttore generale è pronto. Il dirigente laziale saluterà il Siena per iniziare una nuova avventura all'ombra del Partenio.

Addio anticipato con il direttore sportivo

Nel frattempo, potrebbe chiudersi con un addio anticipato il rapporto tra il club irpino ed Enzo De Vito. Tornato ad Avellino nel febbraio 2022 il contratto del direttore sportivo è in scadenza il 30 giugno prossimo, ma dovrebbe arrivare la risoluzione tra la proprietà e il ds: ecco l'ulteriore segnale di accelerazione che porterà a nuove figure all'interno dell'organigramma. Per la carica di direttore sportivo spunta con forza il nome di Christian Botturi, ds della Pro Sesto, quarta nel girone A di Serie C e al lavoro per i playoff, ma ci sono anche altri profili nelle valutazioni biancoverdi. C'è, inoltre, il rebus tecnico.