Avellino, ripartenza nel silenzio: le ultime dal "Partenio-Lombardi" I tesserati biancoverdi si sono ritrovati nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari

Nel primo pomeriggio i tesserati dell'Unione Sportiva Avellino si sono ritrovati al "Partenio-Lombardi". Si riparte, ma nel silenzio con la squadra al lavoro per una preparazione che, nei fatti, segue solo gli aspetti contrattuali legati a una stagione che ufficialmente termina il 30 giugno prossimo. Il cammino biancoverde nell'annata sportiva 2022/2023 è finito il 23 aprile scorso con la sconfitta casalinga contro il Monterosi Tuscia nell'ultima giornata della regular season del girone C di Serie C.

Salvini in entrata, De Vito ai saluti

Nel silenzio la proprietà si sta muovendo per le prime scelte. Sarà un percorso lungo anche perché in Serie C è ancora tanto in gioco tra playoff e playout per diverse squadre e, quindi, per molti calciatori, ma anche molti dirigenti. C'è, però, il profilo di Ernesto Salvini in entrata. Il laziale saluterà il Siena come ormai chiaro da giorni e sarà il direttore generale dell'Avellino. Enzo De Vito ha raggiunto il "Partenio-Lombardi" per chiudere, di fatto, la propria avventura: addio anticipato rispetto a quanto definito nel febbraio 2022 con l'accordo che lo riportò in Irpinia per iniziare un secondo ciclo in biancoverde da direttore sportivo, meno lungo e meno fortunato in termini di risultati rispetto a quello vissuto dal 2011 al 2018.