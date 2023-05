Avellino: rivoluzione in stand-by, le ultime In Serie C l'attesa di playoff e playout. È la vigilia dell'andata degli spareggi salvezza

Il 5 maggio 2013 l'ultima promozione dell'Avellino in Serie B: dieci anni dopo l'ambiente irpino spera in una fase di ripartenza. La rivoluzione tecnica vive una fase di stand-by, inevitabile per un'annata sportiva che vede ancora tante squadre pronte a scendere in campo tra playoff e playout.

Attesa per le prime ufficialità

L'Avellino ha praticamente definito il primo addio, quello del direttore sportivo, Enzo De Vito, che ha risolto il suo contratto con la società biancoverde prima della scadenza naturale fissata per il 30 giugno. Sembrava l'uscita che poneva l'accelerazione in entrata per Ernesto Salvini. Che il laziale sia pronto a lasciare il Siena per iniziare una nuova avventura ad Avellino è un dettaglio ormai noto, ma ci vorrà ancora qualche giorno per definire le ufficialità con il direttore generale e, quindi, con la nuova figura all'interno dell'organigramma.

Si avvicinano gli spareggi in Serie C

Lavoro verso i playoff e i playout rispettivamente in casa Juve Stabia e Gelbison. Il club di Castellammare “è nei playoff e crede fortemente nell’obiettivo. - si legge in una nota diffusa dai gialloblé - È per questo motivo che resta concentrata in vista dei prossimi impegni sul campo, evidenziando che nessun’altra operazione societaria, che riguarda il futuro della proprietà e dello staff tecnico, è in piedi in questo momento”.