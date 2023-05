Serie C: come può cambiare la griglia playoff. Avellino: le novità per il dg Giovedì il via degli spareggi promozione nel campionato di terza serie nazionale

In Serie C cresce l'attesa per i playoff dopo le gare d'andata dei playout che hanno visto nel girone C la vittoria della Gelbison sul Messina, l'1-0 rossoblu nel doppio confronto con i siciliani (sabato sarà match di ritorno al "San Filippo - Franco Scoglio con la squadra di Vallo della Lucania chiamata a non perdere per restare in terza serie).

De Vito in uscita, Salvini in entrata

In casa Avellino si conferma la fase di stand-by motivata da diversi dettagli. In primis c'è quello di una off-season lunghissima, nata a causa della crisi di risultati che ha portato gli irpini alla semplice salvezza diretta senza la partecipazione ai playoff. C'è stato il primo addio, ancora non ufficiale, ma ormai definito, quello di Enzo De Vito dal ruolo di direttore sportivo. I tesserati biancoverdi sono rientrati al "Partenio-Lombardi" mercoledì scorso per rispondere agli obblighi contrattuali di una stagione, di fatto, terminata, ma che allo stesso tempo si chiuderà ufficialmente il 30 giugno prossimo.

Siena verso l'esclusione dai playoff

Pronto all'ingresso c'è sempre Ernesto Salvini e può essere una giornata clou nella definizione di un accordo ormai raggiunto da tempo. Il futuro direttore generale dei lupi è ancora legato al Siena, che subirà, a meno di clamorose sorprese, una penalizzazione (ipotesi del -4 dopo il -2 già inflitto) tale da portare i toscani fuori dalla zona playoff. Il posto nella griglia promozione sarà occupato dalla Recanatese dell'ex Avellino, Alessandro Sbaffo, e di Giuseppe Guadagni, girato in prestito dai lupi a gennaio al club marchigiano. Con le novità extracampo per il Siena può aprirsi l'accelerazione sul fronte dirigenziale: ieri il direttore sportivo, Massimo Tarantino, che sarà il responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha seguito la sfida del campionato Primavera 1 tra l'under 19 nerazzurra e l'Empoli.