Serie C: -4 per il Siena. Avellino: un attaccante in prestito giocherà i playoff Cambiano la classifica del girone B di Serie C e gli accoppiamenti per il primo turno

È ufficiale la penalizzazione di 4 punti per il Siena. Il club toscano era stato deferito "per responsabilità propria e diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica" e la squadra bianconera non giocherà i playoff. Diventano 6, complessivamente, i punti di penalizzazione in classifica con il Siena che scivola fuori dalla zona valida per partecipare agli spareggi promozione. La Recanatese, che ha lavorato in questi giorni dopo la fine della regular season, prenderà parte ai playoff. Impegno ufficiale, quindi, anche per Giuseppe Guadagni, che ha salutato l'Avellino nel mese di gennaio per proseguire la stagione in prestito con i marchigiani, che affronteranno il Pontedera. Resta l'attesa nell'ambiente irpino per l'ingresso di Ernesto Salvini, ancora legato al Siena, ma che è pronto a diventare il nuovo direttore generale della società biancoverde.

Il comunicato della FIGC

"Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari. La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica".

La situazione in Serie C

Girone A

Promossa: Feralpisalò

Playoff: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Vicenza (vincitrice Coppa Italia)

Prima fase playoff: Padova-Pergolettese, V. Verona-Novara, Renate-Arzignano

Playout: Mantova-Albinoleffe, Sangiuliano-Triestina

Retrocessa: Piacenza

Girone B

Promossa: Reggiana

Playoff: Cesena, V. Entella, Carrarese

Prima fase playoff: Gubbio-Recanatese, Pontedera-Rimini, Ancona-Lucchese

Playout: Alessandria-S. Donato

Retrocesse: A. Montevarchi, Imolese

Girone C

Promossa: Catanzaro

Playoff: Crotone, Pescara, Foggia

Prima fase playoff: A. Cerignola-J. Stabia, Picerno-Potenza, Monopoli-Latina

Playout: Messina-Gelbison

Retrocesse: F. Andria, Viterbese