Avellino: off-season, ma c'è un test. Serie C: via ai playoff, il programma Niente gare ufficiali, ma prende forma una gara amichevole per i biancoverdi

L'avventura di Ernesto Salvini all'ombra del Partenio è iniziata. Non è ancora arrivata l'ufficialità dell'ingresso del dirigente laziale nell'organigramma dell'Unione Sportiva Avellino. Il Siena ha sottolineato di aver preso atto delle dimissioni di Salvini, di essere al lavoro per ridefinire lo staff dirigenziale, ma non ha reso ufficiale l'uscita. Di fatto, però, il lavoro sottotraccia del direttore generale biancoverde è nato da giorni e prosegue con le prime valutazioni legate alla rosa dopo aver aperto alla continuità per la guida tecnica.

Ripartenza con Rastelli

L'Avellino punta su Salvini dg e sulla conferma di Massimo Rastelli in panchina andando oltre la crisi di risultati: un campionato chiuso con 4 sconfitte consecutive, con 5 ko nelle ultime 6 gare, 9 nelle ultime 12 con 7 punti conquistati dal 12 febbraio fino all'epilogo, il 23 aprile). Proseguono gli allenamenti al "Partenio-Lombardi" per rispondere agli obblighi contrattuali e prende sempre più forma un test contro il Crotone, già qualificato al secondo turno della fase nazionale playoff. Nel frattempo, proprio in giornata, via agli spareggi promozione con il primo turno. L'amichevole dovrebbe essere programmata per venerdì 19.

Le sfide in programma oggi

Girone A

Padova - Pergolettese ore 20.30

Virtus Verona - Novara ore 20.30

Renate - Arzignano V. ore 20

Girone B

Gubbio - Recanatese ore 20.30

Pontedera - Rimini ore 20.45

Ancona - Lucchese ore 18

Girone C

Audace Cerignola - Juve Stabia ore 20.30

Picerno - Potenza ore 20.30

Monopoli - Latina ore 20.30

"Le società vincitrici avranno accesso al secondo turno playoff del girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la società meglio classificata al termine della regular season".