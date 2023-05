Avellino: due attaccanti in prestito salutano subito i playoff, i risultati Via agli spareggi promozione con un solo ribaltone in un derby nel girone C

Solo il Potenza riesce a ribaltare il fattore campo nel primo turno della fase playoff dei gironi di Serie C. Via agli spareggi promozione e cinque delle nove squadre che hanno iniziato la post-season con la possibilità di sfruttare due risultati su tre per accedere al secondo turno hanno vinto la gara.

Avanti Braglia, fuori Guadagni e Ceccarelli

La Virtus Verona e l'Audace Cerignola dominano rispettivamente contro il Novara e la Juve Stabia (3-0). Il Padova e il Monopoli vincono con il risultato di 1-0 contro la Pergolettese e il Latina. Il Pontedera vola subito sul 2-0 e controlla il match contro il Rimini (2-1). Tre i pareggi: Ancona-Lucchese 1-1, Renate-Arzignano 0-0 e Gubbio-Recanatese 1-1. Prosegue, quindi, il cammino dell'ex tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, mentre termina subito il cammino dell'attaccante biancoverde, Giuseppe Guadagni, che il primo luglio rientrerà in Irpinia dopo il prestito con la Recanatese. Finisce anche il cammino playoff di Tommaso Ceccarelli, altra pedina ceduta a titolo temporaneo dall'Avellino nella sessione invernale, con il Picerno, sorpresa del girone C, battuto in casa dal Potenza, unica abile a vincere in trasferta e ad ottenere il pass in trasferta con un'altro attaccante di proprietà del club biancoverde, Jacopo Murano, in campo nel derby lucano e pronto ora per il secondo turno.

I risultati

Serie C - Playoff

Primo Turno Gironi

Ancona - Lucchese 1-1

Renate - Arzignano 0-0

Virtus Verona - Novara 3-0

Picerno - Potenza 0-1

Padova - Pergolettese 1-0

Monopoli - Latina 1-0

Gubbio - Recanatese 1-1

Audace Cerignola - Juve Stabia 3-0

Pontedera - Rimini 2-1