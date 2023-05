Avellino: un test amichevole prende sempre più forma A quasi un mese dall'ultimo impegno ufficiale dovrebbe esserci un allenamento congiunto

Che la valutazione sulla rosa sia in corso è un aspetto chiaro. Sottotraccia l'Avellino sta sfruttando gli allenamenti del mese di maggio, in un mese privo di impegni ufficiali a causa della sola salvezza diretta ottenuta nel corso del campionato, per porre le basi sul sistema tattico e sugli interpreti per la stagione 2023/2024.

Nessuna ufficialità, ma è già nato un nuovo percorso

Il provvedimento che la società irpina ha definito per Mamadou Tounkara, assente ingiustificato per una seduta di lavoro al "Partenio-Lombardi", è la riprova di un aggiornamento costante tra l'area dirigenziale e tecnica nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Prosegue il silenzio, mancano le ufficialità, come l'addio anticipato del direttore sportivo, Enzo De Vito, e l'ingresso di Ernesto Salvini nel ruolo di direttore generale, anche se è palese l'inizio della avventura all'ombra del Partenio per il dirigente laziale, che ha salutato Siena con le dimissioni per dare vita a un nuovo percorso.

Allenamento congiunto con il Crotone

L'Avellino appare pronto a rispondere un invito per un test congiunto presentato dal Crotone nei giorni scorsi. Il club rossoblu, che vive una lunga fase di preparazione verso il secondo turno nazionale degli spareggi promozione, attende i biancoverdi con l'amichevole che dovrebbe essere fissata per il prossimo venerdì, per il 19 maggio a quasi un mese dall'ultima gara di campionato, la sfida con il Monterosi Tuscia del 23 aprile scorso.