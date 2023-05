Avellino, Salvini "studia" la rosa: venerdì test con il Crotone Non c'è ancora l'ufficialità ma dalla Calabria danno pressochè certa l'amichevole

Dopo la retrocessione della Gelbison, ko a Messina 1-0 e condannata nonostante la vittoria dell'andata per il peggior posizionamento nella regular season, resta in serie D anche la Cavese che a Vibo Valentia perde 3-1 lo spareggio contro il Brindisi. Gara molto tesa, sospesa per 18 minuti a causa di intemperanze dei tifosi metelliani.

L'Avellino intanto lavora sottotraccia per la prossima stagione. Il nuovo direttore generale Ernesto Salvini sta approfittando di questa fase, neanche embrionale della stagione, per conoscere la rosa e capire su quali elementi poter ancora puntare e chi invece mettere sul mercato.

Venerdi prossimo, 19 maggio, i biancoverdi dovrebbero giocare un amichevole allo “Scida” contro il Crotone che vive una lunga fase di preparazione verso il secondo turno nazionale dei playoff.

Non c'è ancora l'ufficialità del test ma da crotone il tecnico pitagorico Lamberto Zauli lo dà praticamente per certo. "Venerdì prossimo giocheremo molto probabilmente contro l’Avellino, che affronteremo come se fosse una partita di campionato, perché in quel momento mancheranno solo sette giorni al nostro esordio"

Insomma l'Avellino ridotto a sparring partner per le ambizioni calabresi in attesa che il club del presidente D'Agostino avvii davvero una fase di rifondazione dopo una stagione fallimentare e torni competitivo.