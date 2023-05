Avellino: novità per il ritiro estivo. Due sorprese nei playoff: i risultati Equilibrio nel secondo turno della fase gironi: ora dentro Lecco, Virtus Entella, Pescara e Vicenza

L'Avellino prosegue nel lavoro sottotraccia con il direttore generale, Ernesto Salvini. Venerdì la squadra biancoverde affronterà il Crotone in amichevole. Dal club pitagorico il tecnico, Lamberto Zauli, ha presentato il test che per i rossoblu sarà utile per la preparazione playoff, mentre per la società irpina sarà possibilità di valutare la rosa: un'analisi da parte della dirigenza verso la prossima stagione. Nel frattempo, il ritiro estivo 2023 prende sempre più forma con Fiuggi che dovrebbe essere la sede degli allenamenti.

La Virtus Verona e l'Ancona vincono in trasferta

Il secondo turno della fase gironi dei playoff ha generato equilibrio con due sorprese: 3 pareggi con il Gubbio di Piero Braglia e il Foggia di Delio Rossi che hanno risposto al vantaggio degli ospiti, di Pontedera e Potenza per restare in corsa promozione. La Pro Sesto limita il rientro del Renate. Il derby pugliese è dell'Audace Cerignola: 2-1 sul Monopoli. La Virtus Verona e l'Ancona firmano la vittoria in trasferta rispettivamente contro il Padova e la Carrarese. Giovedì il via della fase playoff nazionale con l'andata del primo turno: dentro il Lecco, la Virtus Entella, il Pescara, il Vicenza, teste di serie come il Foggia. Nel frattempo, la Gelbison, il Mantova, il Sangiuliano City e il San Donato Tavernelle sono le squadre retrocesse in Serie D in virtù della sconfitta nei playout.

I risultati

Serie C - Playoff

Secondo Turno Gironi

Gubbio - Pontedera 1-1

Pro Sesto - Renate 1-1

Foggia - Potenza 1-1

A. Cerignola - Monopoli 2-1

Padova - V. Verona 0-1

Carrarese - Ancona 0-1

Fase Nazionale - Primo Turno

Ancona - Lecco

V. Verona - Pescara

A. Cerignola - Foggia

Pro Sesto - Vicenza

Gubbio - V. Entella

Serie C - Ritorno Playout

Messina - Gelbison 1-0 (1-1 agg.)

Mantova - Albinoleffe 1-1 (1-2 agg.)

Sangiuliano - Triestina 1-2 (1-2 agg.)

Alessandria - San Donato 1-1 (3-2 agg.)