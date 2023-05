Avellino, test con il Crotone: ecco modalità, giorno e orario Ufficiale l'amichevole con i rossoblu per i biancoverdi: pitagorici al lavoro per i playoff

È arrivata l'ufficialità del test tra l'Avellino e il Crotone. Saranno i biancoverdi a raggiungere lo stadio "Ezio Scida" per un allenamento congiunto: così il club irpino ha presentato l'amichevole con i pitagorici, al lavoro per il secondo turno nazionale dei playoff. Il test si terrà a porte chiuse ed è in programma venerdì con calcio d'inizio alle 10.45. Proseguono gli allenamenti in casa Avellino con la rivalutazione della rosa da parte della dirigenza e del nuovo direttore generale, Ernesto Salvini.

Il comunicato ufficiale

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica che Venerdì 19 Maggio terrà un allenamento congiunto con il Crotone. La seduta si svolgerà alle ore 10.45 a porte chiuse presso lo stadio Ezio Scida".