Avellino a Crotone tra gestione e appunti per il futuro Venerdì mattina (ore 10.45) allenamento congiunto a porte chiuse allo "Scida"

È una fase di stand-by, ma fino ad un certo punto perché in casa Avellino proseguono gli allenamenti e venerdì la squadra irpina sarà ospite del Crotone allo stadio "Ezio Scida". Sarà allenamento congiunto, così definito dai club, alle 10.45 con l'impianto sportivo a porte chiuse. Quindi, lontano da occhi indiscreti, sarà test amichevole tra i rossoblu, che attendono il secondo turno nazionale playoff, e i biancoverdi, al lavoro per la programmazione 2023/2024. L'Avellino non ha ancora ufficializzato l'ingresso di Ernesto Salvini nel ruolo di direttore generale, ma è evidente lo sviluppo dei primi dettagli, anche logistici. Fiuggi è in pole per ospitare il ritiro estivo, ma non è l'unica sede valutata dalla società per la preparazione.

Gestione verso il 2023/2024

L'obiettivo primario è quello di governare al meglio un periodo di gestione dopo un'annata chiusa in chiara crisi tecnica, senza playoff e con la semplice salvezza diretta: troppo poco per l'ambiente. Venerdì mattina Massimo Rastelli potrebbe lanciare qualche segnale sul modulo futuro, ma per la prossima stagione c'è ancora tanto in discussione. Dal primo luglio rientreranno i calciatori girato in prestito nella sessione invernale di calciomercato e al nuovo responsabile dell'area sportiva toccherà sfoltire una rosa profonda.