Avellino: restyling su più fronti, la prospettiva per stadio e campo da gioco Off-season appena iniziata e tanto da ridefinire nel percorso futuro

Proseguono gli allenamenti in casa Avellino. Da una parte la risposta agli obblighi contrattuali per una stagione che ufficialmente terminerà solo il 30 giugno prossimo, dall'altra l'obiettivo di valutare subito la rosa: l'ingresso di Ernesto Salvini nel ruolo di direttore generale non è ancora ufficiale, ma non ci sono dubbi sulla avventura all'ombra del Partenio, già iniziata dal dirigente laziale. Venerdì, alle 10.45, sarà allenamento congiunto per la squadra irpina con il Crotone allo stadio "Ezio Scida".

Valutazione sul manto erboso in sintetico

Tra i temi della programmazione in chiave 2023/2024 per l'Avellino c'è anche il "Partenio-Lombardi". Sull'impianto sportivo di contrada Zoccolari c'è il progetto del restyling completo, ma nel frattempo occorre sviluppare i dettagli utili per il futuro immediato. C'è pronta la concessione dello stadio e c'è anche l'intervento da definire per il manto in sintetico: sarà valutata l'entità del lavoro da effettuare al campo tra la ricarica del tappeto e la sostituzione completa con il costo, che si aggirerà sui 60mila euro, a carico dell'amministrazione comunale.