Avellino: ecco come si presenterà per il test a Crotone Domani (ore 10.45) l'allenamento con i pitagorici. Alle 20.30 via al primo turno nazionale playoff

Sono ore di vigilia in casa Avellino, non per una gara ufficiale (questa sera sono in programma le gare d'andata del primo turno nazionale playoff in Serie C), ma verso l'allenamento congiunto con il Crotone. Domani, con calcio d'inizio alle 10.45, con lo stadio "Ezio Scida" a porte chiuse, i biancoverdi saranno ospiti dei rossoblu, al lavoro per il secondo turno nazionale playoff, garantito dal secondo posto ottenuto nel girone C al termine della stagione regolare.

Numero minimo di tesserati della prima squadra

Attesa degli spareggi promozione per i pitagorici, quindi da prove generali in vista dei match decisivi, fase di studio per l'Avellino, che raggiungerà l'impianto sportivo crotonese con il numero minimo di calciatori a disposizione. Massimo Rastelli potrà contare su 14 tesserati della prima squadra per evitare rischi legati alle scelte future, sia della società in chiave mercato che dei giocatori in scadenza. Il gruppo vedrà anche la presenza di diverse pedine delle formazioni under. Nel frattempo, nonostante l'assenza del comunicato ufficiale, il lavoro del direttore generale, Ernesto Salvini, prosegue sottotraccia con la pianificazione di diversi dettagli di gestione, come quelli relativi al recupero infortuni e al ritiro estivo (c'è la pista Fiuggi, ma la cittadina laziale non è l'unica sede valutata dal club).

Alle 20.30 l'andata del primo turno nazionale playoff

In Serie C, alle 20.30, le cinque gare d'andata del primo turno playoff: Ancona - Lecco, Audace Cerignola - Foggia, Gubbio - Virtus Entella, Pro Sesto - LR Vicenza e Virtus Verona - Pescara. Lunedì si giocheranno le sfide di ritorno con Crotone, Cesena e Pordenone in attesa di ingresso nel turno successivo.