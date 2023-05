No all'Avellino per stare vicino alla sua cagnolina: Dei dice addio a Luna La storia dell'ex portiere diventò nota alla firma di Rastelli nell'ottobre scorso

Nell'ottobre scorso David Dei, storico collaboratore di Massimo Rastelli con il ruolo di preparatore dei portieri, come nella prima avventura del tecnico ad Avellino dal 2012 al 2015, decise di non raggiungere l'Irpinia e iniziare una seconda fase in biancoverde per accudire la sua cagnolina, Luna: una storia che aveva colpito tutto l'ambiente e gli appassionati di calcio. In giornata, però, è arrivato il triste annuncio da parte dell'ex portiere. Con una poesia Dei ha dato l'ultimo saluto al suo cane.

Storico collaboratore di Rastelli: non accettò l'offerta biancoverde

"Spero riesca a risolvere presto le sue problematiche e che possa raggiungermi nelle prossime settimane", così Rastelli commentò la scelta di Dei aprendo alla possibilità di ritrovarsi successivamente nel percorso. Tanto è passato dall'autunno scorso a oggi con una gestione tecnica che sembrava aprire a una ripartenza, ma che si è chiusa con una lunga crisi di risultati da gennaio ad aprile con la posizione dell'allenatore in attesa di una definizione ufficiale dopo l'arrivo del direttore generale, Ernesto Salvini. Nel caso di prosecuzione con Rastelli, molto probabile, chissà che Dei non possa ripartire proprio da Avellino, piazza salutata con affetto quando comunicò il motivo per il suo diniego all'offerta dell'US Avellino.

