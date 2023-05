Avellino: 12 assenti per l'allenamento congiunto di Crotone, i motivi Il club biancoverde ha comunicato i convocati per il test in programma allo stadio "Ezio Scida"

L'Avellino raggiungerà Crotone per l'allenamento congiunto senza dodici calciatori della prima squadra. La società biancoverde ha reso noto i motivi delle diverse assenze nel gruppo biancoverde. Ramzi Aya si sottoporrà a un intervento al ginocchio destro nella giornata di domani, forte congiuntivite per Jacopo Dall'Oglio, fastidi muscolari per Antonio Di Gaudio e Diego Gambale, terapie per un problema al ginocchio destro per Mamadou Kanoute, risentimento al flessore e riposo per Richard Marcone, problema alla caviglia per Antonio Matera, terapie e programma specifico per un'infiammazione degli adduttori per Davide Mazzocco, risentimento all'adduttore sinistro per Lorenzo Moretti, riabilitazione dopo l'intervento al legamento crociato anteriore per Raffaele Russo, infiammazione tendinea per Edoardo Sottini, problema alla caviglia nonostante il ciclo riabilitativo per Marcello Trotta, che in compagnia di Kanoute e Matera raggiungerà la clinica Villa Stuart in avvio della prossima settimana per sottoporsi a una visita specialistica. Nel gruppo squadra a Crotone ci saranno i giovani Di Martino, Solaro, Musto e Fusco.

I convocati per l'allenamento congiunto

Portieri: Pane, Pizzella;

Difensori: Auriletto, Benedetti, Di Martino, Perrone, Ricciardi, Rizzo, Solaro, Tito;

Centrocampisti: Casarini, D’Angelo, Garetto, Longobardi, Maisto, Musto;

Attaccanti: Marconi, Tounkara, Fusco.