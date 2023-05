Capuano rinnova con il Taranto: "Fiero e orgoglio dell'incarico" I dettagli del nuovo accordo tra l'ex tecnico dell'Avellino e il club ionico

Eziolino Capuano resta a Taranto: accordo tra l'ex allenatore dell'Avellino e il club ionico per le prossime tre stagioni (30 giugno 2026). "Bisognava solamente limare qualche dettaglio, ma non avevamo dubbi che avremmo proseguito insieme. - ha dichiarato il presidente del Taranto, Massimo Giove - Con mister Capuano vogliamo dare continuità al percorso tecnico e nello stesso tempo ripartire affidando a lui la preparazione a partire dalla prossima stagione sportiva. Grazie al mister per quello ha fatto per il Taranto FC nello scorso campionato e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che lo attende sempre con il massimo sostegno da parte della proprietà".

Il tecnico: "Mi aspetto un impegno mostruoso"

"Sono fiero e orgoglioso di questo incarico. - ha aggiunto Capuano - Con il presidente Giove, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti, c'era un accordo già da tempo che aspettava solo di essere formalizzato. Da oggi mi aspetta un impegno mostruoso visto il senso di responsabilità illimitata che abbiamo deciso di assumerci. Sono una persona d'onore e spenderò fino all'ultima goccia di sudore per questi colori".