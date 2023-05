Avellino: allenamento congiunto a Crotone, ecco risultato e tabellino Rientro in serata, nuovo allenamento al "Partenio-Lombardi" nella giornata di domani

Allenamento congiunto tra l'Avellino e il Crotone e finale di 4-0 per i pitagorici contro i biancoverdi, privi di dodici pedine della prima squadra. Dopo la prima frazione chiusa senza gol (0-0) arriva il poker dei rossoblu: a segno Gomez con una doppietta, D'Ursi e Cernigoi. L'Avellino farà rientro in città in serata e domani si ritroverà al "Partenio-Lombardi" per l'ultima seduta settimanale di allenamento.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Crotone-Avellino 4-0

Marcatori: 3' st D'Ursi, 9' st, 21' st Gomez, 34' st Cernigoi

Crotone: Branduani (19’st Dini); Mogos (27’st Calapai), Golemic (19’st Cuomo) Gigliotti (19’st Bove), Giron (31’st Crialese); Petriccione (31’st Awua), Vitale (19’st Carraro); Chiricò (31’st Pannitteri), D’Ursi, Tribuzzi (19’st Kargbo); Gomez (27’st Cernigoi). All. Zauli

Avellino: Pane (1’st Pizzella); Auriletto, Benedetti, Perrone (12’st Rizzo); Ricciardi (35’st Musto), Garetto (19’st Fusco), Maisto (35’st Longobardi), D’Angelo, Tito (27’st Di Martino); Tounkara, Marconi (7’st Casarini). All. Rastelli

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912