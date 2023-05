Avellino, scatta il rompete le righe. Salvini lavora per la nuova rosa Da oggi calciatori in ferie

Un bollettino di guerra il comunicato dell'Avellino che annunciava tantissime defezioni per l'allenamento congiunto di ieri a Crotone.

A cominciare da Ramzi Aya che a Bologna si è sottoposto un’artroscopia diagnostica per meniscectomia al ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito e, di conseguenza, il difensore biancoverde avvierà il percorso riabilitativo.

Settimana prossima Kanoute, Matera e Trotta si sottoporranno ad una visita specialistica, per risolvere i rispettivi problemi fisici, presso la clinica Villa Stuart.

Jacopo Dall’Oglio – È alle prese con una forte congiuntivite; Antonio Di Gaudio e Diego Gambale che a breve saluteranno l'irpinia sono alle prese con fastidi muscolari; mentre Raffaele Russo – sta continuando il programma di riabilitazione in seguito ad intervento al legamento crociato Anteriore.

Intanto da oggi è scattato il rompete le righe. tutte le attività della prima squadra sono sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria..

Ma prosegue sottotraccia il lavoro del direttore generale Ernesto Salvini chiamato al difficile compito di sfoltire una rosa di 29 elementi per poi rinforzarla in vista della prossima stagione. Ancora una volta il girone c si annuncia un girone di ferro.

In attesa di capire lunedi sera chi andrà avanti nei playoff con la sorpresa Cerignola che rischia seriamente di tirare un brutto scherzo al Foggia di Delio Rossi.