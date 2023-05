Avellino: dilemma dirigenza. Quanti ribaltoni nei playoff: i risultati Salvini mai ufficializzato, altri profili in gioco. RImonta pazzesca nel secondo turno nazionale

Scorre via anche lunedì senza ufficialità in casa Avellino. Resta il dubbio sul futuro di Ernesto Salvini da direttore generale, ma con i rumors di cambio di programma rispetto a quanto definito a inizio mese con diversi profili nello scenario come il ritorno di Salvatore Di Somma per il ruolo di direttore sportivo legato all'ingresso di Bruno Iovino nell'organigramma societario, ma anche la sorpresa finale dal nome Giorgio Perinetti, impegnato con il Brescia nei playout di Serie B, con Giovanni D'Agostino nella gestione del club.

Tutto in gioco, tanti contatti, ma sembra annullata la prima prospettiva stagionale, ovvero la definizione dell'accordo con Salvini, mai ufficializzato dal 9 maggio, giorno del nuovo contatto diretto con la proprietà a Montefalcione e dei primi incontri con i tesserati della prima squadra, staff tecnico e calciatori, al "Partenio-Lombardi", per dialoghi avvenuti lungo maggio, almeno fino a sabato scorso, quando è arrivato il rompete le righe. L'ambiente irpino attende novità in ottica 2023/2024.

Rimonta incredibile del Foggia

In Serie C è stata la notte delle gare di ritorno del primo turno nazionale playoff e arrivano tre ribaltoni con una rimonta clamorosa. Il Foggia, da testa di serie, doveva vincere con tre gol di scarto contro l'Audace Cerignola e con le reti di Schenetti al 79', di Frigerio al 94' e di Kontek al 97' (4-4 in aggregato) strappa il pass per quello che, di fatto, è il quarto di finale promozione. La Virtus Entella parte forte e cancella subito il doppio vantaggio del Gubbio, firma il tris e agli umbri, allenata dall'ex tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, non basta il rigore trasformato nel finale (3-3 in aggregato): la squadra di Chiavari accede ai quarti. Al Lecco basta un nuovo pari (1-1) contro l'Ancona. Secco 2-0 del Vicenza sulla Pro Sesto e 3-1 del Pescara sulla Virtus Verona, avanti anche in serata, ma poi stesa dagli abruzzesi. Passano le cinque teste di serie al secondo turno nazionale ed ecco l'ingresso di Cesena, Crotone e Pordenone per i quarti di finale promozione.

I risultati

Serie C - Playoff

Primo Turno Nazionale - Ritorno

Lecco - Ancona 1-1 (3-3 agg.)

Foggia - Audace Cerignola 3-0 (4-4 agg.)

Virtus Entella - Gubbio 3-1 (3-3 agg.)

LR Vicenza - Pro Sesto 2-0 (3-2 agg.)

Pescara - Virtus Verona 3-1 (5-3 agg.)