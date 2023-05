Playoff Serie C: ecco le sfide dei quarti di finale promozione Cesena, Crotone e Pordenone con Pescara, Entella, Lecco, Foggia e Vicenza: il sorteggio

Nella sede della Lega Pro a Firenze è stato effettuato il sorteggio per il secondo turno nazionale playoff, ovvero i quarti di finale promozione. Ecco finalmente negli spareggi il Cesena, il Crotone e il Pordenone, teste di serie al pari della Virtus Entella, la migliore classificata nella stagione regolare tra le squadre vincenti del primo turno nazionale playoff.

Pescara - Virtus Entella, Lecco - Pordenone, Foggia - Crotone e Vicenza - Cesena: queste le sfide andata (27 maggio) e ritorno (31 maggio). In caso di parità nei 180 minuti le teste di serie otterranno il pass per le Final Four, la semifinale promozione. Nelle prossime ore saranno definiti gli abbinamenti per i turni successivi.

Le prossime gare

Serie C - Playoff

Secondo Turno Nazionale

Pescara - Virtus Entella

Lecco - Pordenone

Foggia - Crotone

LR Vicenza - Cesena