Avellino: cambio di programma per la dirigenza e il club aspetta giugno Occorre attendere un playout, dentro un tassello a distanza per l'arrivo del nuovo dg

Da maggio con Ernesto Salvini a giugno con Giorgio Perinetti, ma questa volta la prospettiva di concretizzare il rapporto facendo volare via il dietrofront operato lungo il mese: ecco il cambio di programma che prende sempre più forma. L'accordo con Salvini non è stato mai ufficializzato, ma era palese il contatto diretto e il lavoro sottotraccia avviato al dirigente di Anzio, in particolar modo dal 9 maggio scorso, giorno del suo arrivo in Irpinia, prima per incontrare la proprietà e poi raggiungere il "Partenio-Lombardi" in compagnia di Giovanni D'Agostino. Subito dopo il rompete le righe per i tesserati della prima squadra è emersa la scelta di non andare avanti tra l'Avellino e Salvini con lo sprint di Perinetti nelle idee biancoverdi.

Prima il playout, poi l'arrivo vero e proprio in Irpinia

Maggio volerà via con ulteriori contatti tra le parti, sia a distanza che probabilmente in modo diretto anche con un incontro, possibile per domani, ma il club irpino dovrà attendere il 2 giugno per irrobustire quanto si sta formando a fari spenti. Perinetti è il responsabile dell'area tecnica del Brescia e le rondinelle sono ormai pronte per il primo atto del playout: alle 20.30 affronterà il Cosenza al "San Vito - Gigi Marulla" per l'andata dello spareggio salvezza della Serie B. Solo giovedì primo giugno sarà gara 2 al "Rigamonti". La società lombarda ha praticamente definito l'accordo con il successore del capitolino: Massimo Cellino punterà sul ritorno di Francesco Marroccu, che sarà reduce dall'esperienza con l'Hellas Verona. Perinetti condividerà l'avventura in biancoverde con Giovanni D'Agostino, destinato a non essere più solo l'amministratore IDC nell'organigramma societario: in tandem con l'ex Siena, Juventus, Roma e Napoli avrà un ruolo più forte nell'area sportiva.