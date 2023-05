Playoff Serie C: tutto in gioco nei quarti, un presidente entra in campo Un ex biancoverde a segno nei match d'andata del secondo turno nazionale

Un solo pareggio nelle quattro sfide d'andata del secondo turno nazionale playoff di Serie C. In quelli che, di fatto, sono i quarti di finale promozione il Foggia piazza l'1-0 sul Crotone. Allo "Zaccheria" è decisivo il gol di Peralta al minuto 65. Ai pitagorici, entrati questa sera nei giochi playoff, toccherà vincere in casa per accedere alla semifinale promozione. Medesima posizione per la Virtus Entella, battuta in trasferta dal Pescara. Finale di 2-1 per gli abruzzesi allo stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia. Al vantaggio dei liguri firmato da Corbari hanno risposto Merola e l'ex Avellino, Salvatore Aloi: gol intervallati dall'inferiorità numerica per il rosso rimediato da Lescano.

Finale incandescente tra Lecco e Pordenone

Pari tra il Vicenza e il Cesena (0-0). Ai romagnoli basta il pareggio nel match di ritorno: i veneti sono costretti, invece, a vincere all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Vittoria per il Pordenone a Lecco: risultato di 1-0 per i ramarri che passano al "Rigamonti - Ceppi" con il rigore trasformato da Burrai al minuto 86. Proteste da parte del Lecco con il presidente del club lombardo, Cristian Di Nunno, in campo per contestare la decisione dell'arbitro, Adalberto Fiero della sezione di Pistoia. Il Pordenone può anche perdere con un gol di scarto nella gara di ritorno per accedere alla semifinale playoff.

I risultati

Serie C - Playoff

Secondo Turno Nazionale - Andata

Foggia - Crotone 1-0

LR Vicenza - Cesena 0-0

Lecco - Pordenone 0-1

Pescara - Virtus Entella 2-1

Secondo Turno Nazionale - Ritorno

Crotone - Foggia (ore 20.30)

Cesena - LR Vicenza (ore 20.30)

Pordenone - Lecco (ore 20.30)

Virtus Entella - Pescara (ore 20.30)